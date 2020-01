Schramböck plant Berufsschulklassen für Erwachsene

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will die Lehre für Erwachsene forcieren und plant dafür eigene Berufsschulklassen. In Oberösterreich und Tirol gebe es schon solche Klassen, österreichweit werde es sie wohl erst 2021/2022 geben können, sagte Schramböck dem "Kurier". Mit der Lehre für Erwachsene will die Ministerin dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Schramböck will Lehre für Erwachsene forcieren