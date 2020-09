Schramböck verteidigt frühere Sperrstunde

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) hat am Mittwoch die Vorverlegung der Sperrstunde in den drei westlichen Bundesländern als Maßnahme gegen das Coronavirus verteidigt. "Wir müssen jetzt Maßnahmen setzen, damit der Wintertourismus nicht gefährdet wird." Die Wirtschaft bestehe aus ganz unterschiedlichen Unternehmen, und die frühere Sperrstunde in der Gastronomie sei einfach notwendig, weil man sonst breitere Bereiche der Wirtschaft riskiere, so Schramböck.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Der Wintertourismus darf nicht gefährdet werden