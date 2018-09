Schramböck will mehr Menschen in Beschäftigung bringen

Die Bundesregierung will mehr Menschen in Beschäftigung bringen und hat dazu am Mittwoch zu einem Job-Gipfel geladen, erklärte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) nach dem Ministerrat. Zwar herrsche derzeit Hochkonjunktur, gleichzeitig seien die Betriebe aber auf der Suche nach Fachkräften. Die Mittel für Integration in ihrem Ressort werden von 10 auf 20 Mio. Euro aufgestockt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Oberste Priorität habe die Lehre, so Schramböck