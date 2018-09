Schreibtisch gesucht

Die neue Welt des Arbeitens. In immer mehr Büros herrscht morgens freie Platzwahl. Während manche darüber fluchen, zahlen andere für den Schreibtisch auf Zeit.

Die "Reise nach Jerusalem" beginnt am Morgen: Statt fixen Schreibtischen gibt es in immer mehr Büros weniger Arbeitsplätze als Angestellte. In der Früh schnappt sich der Mitarbeiter also seinen Rollcontainer und macht sich auf die Suche nach einem freien Platz. "Desk Sharing" nennt sich das Prinzip. Weil nie alle Mitarbeiter gleichzeitig anwesend sind, bleibt - im Gegensatz zu dem Kinderspiel - am Schluss allerdings keiner ohne Bürostuhl.