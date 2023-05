Schubumkehr in der Energiepolitik: Wird Abu Dhabi Österreichs neues Russland?

Plant die teilstaatliche OMV einen spektakulären Strategiewechsel und ist man dafür bereit, die erst vor drei Jahren erworbene Mehrheit am Kunststoffkonzern Borealis wieder abzugeben?

Im Parlament wird am Freitag eine aus acht großen Fragenblöcken bestehende Anfrage der Neos an Finanzminister Brunner eingebracht. Und diese Anfrage birgt, wie die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) berichten, Brisanz. Denn die aus Oberösterreich stammende Abgeordnete Karin Doppelbauer will laut OÖN von Brunner wissen, ob ein spektakulärer Strategiewechsel geplant sei und die teilstaatliche OMV und indirekt damit auch die Republik bereit seien, für Flüssiggas aus Abu Dhabi die erst vor drei Jahren erworbene Mehrheit am Kunststoffkonzern Borealis wieder abzugeben.

...