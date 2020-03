Schuldenberatungen fordern Soforthilfe für Überschuldete

Die Schuldenberatungen verweisen auf die finanzielle Notlage, in die Menschen mit Schuldenproblemen in der aktuellen Corona-Krise kommen können. Denn oft fehlen Einnahmen komplett, brechen durch Arbeitslosigkeit ein oder sind durch Kurzarbeit geringer. Das verschärfe die Schuldenprobleme enorm, daher brauche es Sofortmaßnahmen, um die betroffenen Familien über die Krise zu retten.

Existenzielles wie Wohnen und Stromversorgung können gefährdet werden, so der Geschäftsführer der asb, der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen, Clemens Mitterlehner. Zumindest die Kosten der Schuldeneintreibung, sowie Lohnpfändungen und Delogierungen sollten daher ausgesetzt werden, die Versorgung mit Strom, Wärme, Internet und Telefon auch bei offenen Rückständen aufrechterhalten werden. Schuldeneintreibungsmaßnahmen sollten ausgesetzt werden und bei Zahlungsproblemen sollte ein Rechtsanspruch auf Stundung samt Zinsenstopp von Bankkrediten entstehen. Auch Verzugszinsen sollten ausgesetzt werden.

"Nicht nur die Wirtschaft braucht Krisenhilfe, sondern jede Person, die durch die Krise in eine Notlage gerät. Wir müssen verhindern, dass durch die Corona-Krise viele Familien von der Verschuldung in die Überschuldung rutschen. Wir müssen Sofortmaßnahmen setzen, um Existenzen zu sichern", appelliert Mitterlehner an die Politik. Spätestens nach Ende der Krise rechnen die Schuldenberatungen mit einem starken Anstieg der Zahl der Hilfesuchenden. Dazu brauchen die Beratungsstellen mehr finanzielle Ausstattung.

Die Maßnahmen der Regierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus treffen auch die Arbeit der Schuldenberatungen direkt: Bis auf Weiteres finden in ganz Österreich keine persönlichen Beratungen mehr statt. In dringenden Fällen bieten einige Stellen Beratungen telefonisch oder per Internet an. Aktuelle Informationen zur Erreichbarkeit der Schuldenberatungen während der Ausgangsbeschränkungen gibt es unter www.schuldenberatung.at.

