Schuldenmoratorium für Bankkredite ab Ende der Woche

Die Regierung arbeitet wegen der Coronavirus-Krise an einem Schuldenmoratorium für Bankkredite. "Zur Stunde" noch offen sei, ob es eine gesetzliche Regelung oder eine freiwillige Selbstverpflichtung des Bankensektors geben wird. Es werde aber in jedem Fall noch diese Woche ein fixes Moratorium geben, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Kreditkosten laut Blümel große Herausforderung