In ganz Österreich werden zur Eindämmung des Coronavirus ab kommender Woche die Schulen teilweise geschlossen. Eltern und Unternehmen stellt das vor Herausforderungen. Fragen und Antworten im Überblick.

In Österreich beginnt am Montag die Schließung der Schulen. Die Oberstufe soll zu Hause bleiben, für alle anderen wird der Unterricht ab Mittwoch eingestellt. Wer unter 14-jährige Kinder nicht zu Hause behalten kann, hat aber die Möglichkeit, sie in Schulen ...