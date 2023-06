Schweizer Hersteller steht zu Zillertaler "Wasserstoffbahn"

In der Diskussion um das derzeit in Tirol heiß diskutierte Zillertaler Projekt "Wasserstoffbahn" gibt es eine weitere kleine Wendung: Die für Wasserstoffgarnituren in Frage kommende Schweizer Herstellerfirma Stadler steht offenbar doch eindeutig hinter dem Projekt. "Wir waren immer der Überzeugung, dass der Wasserstoffzug für das Zillertal im Rahmen der Wasserstoffmodellregion die richtige Lösung ist", teilte Marketing- und Vertriebschef Ansgar Brockmeyer mit.

Man stehe daher "aus voller Überzeugung hinter dem Vorzeigeprojekt für das Zillertal". Stadler bekenne sich klar zur Realisierung des Wasserstoffzuges. Am Donnerstag hatte es noch Medienberichte gegeben, wonach Brockmeyer Zweifel an der Sinnhaftigkeit der beabsichtigten Umrüstung der Schmalspurbahn auf Wasserstoff hat. "Wasserstoff ist nur sinnvoll, wenn es keine Alternative in Form von Elektrifizierung oder Batterie gibt", war der Marketingchef zitiert worden. Und weiters: Wenn man mit der Reichweite eines klassischen Batteriezuges hinkomme - und das sei in Mitteleuropa meistens so - dann könne man mit einem Batteriezug fahren: "Das ist wirtschaftlich auch günstiger."

Die Medienberichte würden "generalisierte Aussagen im falschen Kontext" wiedergeben, weshalb man sich nun zu einer Klarstellung veranlasst sehe, so das Unternehmen. Schienenfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb würden für Stadler eine "zentrale Rolle für die dekarbonisierte Mobilität von morgen" spielen. Dies würden die jüngsten Vergaben von jeweils sechs Wasserstoff-Fahrzeugen für die italienischen Regionen Kalabrien und Sardinien an Stadler bestätigen. Bei diesen Projekten handle es sich ebenfalls um Schmalspur-Fahrzeuge. Zudem seien die Anforderungen an den Fahrplan und den Betrieb der Fahrzeuge denen der Zillertalbahn sehr ähnlich.

Der Wasserstoffzug für das Zillertal sei für das Unternehmen "eine große Chance", einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. "Um dieses Projekt nun tatsächlich auf Schiene zu bringen, dürfen wir um Unterstützung und klares Bekenntnis aller beteiligten Partner bitten", schloss Brockmeyer.

Unverständnis für das Wasserstoffprojekt im Zillertal hatte unterdessen am Donnerstag im "Kurier" Manfred Schrödl, Leiter des Instituts für Energiesysteme und Elektrische Antriebe an der TU Wien, geäußert. Für ihn ist es nicht nachvollziehbar, dass die Variante eines Betriebes mit Batterie anstelle des Wasserstoffzuges nie ernsthaft diskutiert worden sei, so Schrödl unter anderem. Dabei würde sogar Stadler beide Konzepte anbieten. "Man hat sich nur zwei von drei Möglichkeiten angeschaut", meinte der Wissenschafter. Für ihn sei aber klar: "So lange ein Akkuzug darstellbar ist, gewinnt er immer gegen Wasserstoff."

Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hatte jedenfalls klargemacht, an dem Projekt festhalten zu wollen - nachdem man in der vergangenen Woche einen Grundsatzbeschluss auf Dekarbonisierung und Umrüstung der schmalspurigen Bahn auf Wasserstoffantrieb gefasst hatte. "Die Landesregierung hat eine Grundsatzentscheidung getroffen, es gibt eine Bandbreite an Wissen wie ein Gutachten von der KCW, einer Strategie- und Managementberatungsfirma im Bereich des straßen- und schienengebundenen öffentlichen Verkehrs in Deutschland", betonte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP).

Zuletzt war von geschätzten Mehrkosten bis zu 180 Mio. Euro, gerechnet auf 30 Jahre, im Vergleich zu einer Bahn mit Oberleitung, die Rede gewesen. Mattle ließ wissen, dass man die Mehrkosten bewusst in Kauf nehme und sprach von einer "bewussten Entscheidung für Innovation und Fortschritt". Tirol müsse beim Thema Wasserstoff Vorreiter werden. Die Mehrkosten würden 2,7 Mio. Euro pro Jahr betragen.

Damit die "Wasserstoffbahn" endgültig auf Schiene kommt, soll nun ein "gesamthaftes Konzept" ausgearbeitet und Verhandlungen mit dem Bund hinsichtlich der Mitfinanzierung aufgenommen werden. Auf der 32 Kilometer langen Strecke der Zillertalbahn sollen jährlich 900.000 Liter Diesel eingespart werden. Als Startjahr visierte man im Tal zuletzt das Jahr 2027 an.