Schwieriges Jahr für heimische Metallindustrie

Fehlende Fachkräfte und hohe Energiepreise belasten den Geschäftserfolg. Eine Mehrheit der Betriebe erwartet für heuer sinkende Nachfrage.

Eine starke Entwicklung in Deutschland und in den USA waren die Basis für eine erfolgreiche Entwicklung der heimischen Metalltechnischen Industrie (MTI). Fachverbandsobmann Christian Knill blickt auf einen um 3,7 Prozent (inflationsbereinigt) gestiegenen Produktionswert von 49,5 (2021: 44,4) Mrd. Euro zurück, die Exporte sind mit plus 5,6 Prozent (40,2 Mrd. Euro) noch stärker gewachsen, die Exportquote stieg auf 79,1 Prozent. Das heißt, vier von fünf in der Metallindustrie erwirtschafteten Euro kommen aus dem Auslandsgeschäft. In der Gesamtwirtschaft beträgt dieser Anteil nur ...