Seepiraten schlugen 2021 weniger oft zu

Bilanz des ersten Halbjahres: 50 Fälle von Entführung und ein Todesopfer.

In den ersten sechs Monaten des Jahres ist die Zahl der Piratenangriffe auf Handelsschiffe auf internationalen Routen deutlich gesunken. Das Internationale Schifffahrtsbüro (IMB) meldet insgesamt 68 Vorfälle in diesem Zeitraum, fast ein Drittel weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres mit 98 Überfällen. Das sei der geringste Wert seit 1994, teilte das IMB am Montag mit.

Grund dafür sei vor allem eine Beruhigung in früheren Krisengebieten wie der Küste von Nordsomalia, sagt Maximilian Burger-Scheidlin, Leiter der Österreich-Stelle der Internationalen ...