Seit Ausgangsbeschränkungen um 138.000 mehr Arbeitslose

Seit dem Beginn der Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie gibt es vom 16. bis 23. März zusammengerechnet um 138.000 mehr registrierte Arbeitslose als noch am 15. März, sagte AMS-Vorstand Johannes Kopf am Dienstagnachmittag zur APA. Am Montag hatte der AMS-Chef ein Plus von 115.600 Arbeitslosen bekanntgegeben.

SN/APA/BARBARA GINDL Vorerst noch keine offiziellen Zahlen zur Kurzarbeit