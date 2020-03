Seltsame Gier nach Klopapier

Nichts war in den letzten Tagen stärker nachgefragt. Die Händler kamen mit dem Auffüllen der Lager kaum nach. Dabei kam der Mensch Millionen Jahre ohne WC-Papier aus. Früher half man sich mit Heu, Schafwolle und Zeitungen.

Am Freitag, dem 13., wurde das Klopapier zum Symbol für das Hamstern in Zeiten der Pandemie. Noch bevor die österreichische Bundesregierung die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ankündigte, hatten Hamsterkäufer schon am Vormittag praktisch den gesamten Toilettenpapier-Vorrat in den ...