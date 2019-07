Semmering-Basistunnel-Gegner wollen Verfahrenswiederaufnahme

Im Zusammenhang mit den durch die Arbeiten am Semmering-Basistunnel im Göstritz- und Auebach sowie in der Schwarza entstandenen Gewässerverunreinigungen wird die Initiative "Alliance for Nature" (AFN) beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) die Wiederaufnahme der Genehmigungsverfahren für das Bauvorhaben beantragen. Dieser Schritt soll am (heutigen) Mittwoch erfolgen, wurde auf Anfrage mitgeteilt.

SN/APA/EINSATZDOKU Trübungen im Göstritzbach