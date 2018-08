Semperit-Sanierung dauert bis Ende 2020

Für den Vorstand des angeschlagenen Gummi- und Kautschukherstellers Semperit steht die Restrukturierung des Konzern noch bis Ende 2020 an oberster Stelle. Im Zuge des Umbaues werden weitere erhebliche Einmalbelastungen auch in den kommenden Quartalen nicht ausgeschlossen. Im ersten Halbjahr 2018 gab es einen Verlust von 67,4 Mio. Euro, nach 21,2 Mio. Euro ausgewiesenem Gewinn per Juni 2017.

SN/APA (Archiv/Schlager)/Roland Sch In Deutschland werden Semperit-Werke zusammengelegt