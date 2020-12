Sexy Wäsche gegen den Frust in der Krise

Nach harter Sanierung hätte Palmers heuer Gewinne schreiben sollen. Corona hat das verhindert. Warum man zwei Shops in Salzburg eröffnet, zurück in das Palmers-Hochhaus will und mit 200 Leuten Masken herstellt.

SN/palmers/irina gavrich Die neue zweistöckige Palmers-Filiale in der Salzburger Getreidegasse wird heute, Montag, eröffnet.