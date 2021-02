Sicher im Homeoffice - auch mit Katze

Fast ein Jahr nach Beginn der Pandemie ist ein Homeoffice-Gesetz in Aussicht. Beschlossen werden soll es aber erst im April.

Hunderttausende Österreicher befinden sich seit mittlerweile elf Monaten im Homeoffice. Bald wird es dafür auch eine bessere Regelung geben: Das Homeoffice-Gesetz wurde am Montag in Begutachtung geschickt, teilte Arbeitsminister Martin Kocher am Dienstag mit. Die sehr kurze Begutachtungsfrist dauert bis Freitag. Das Gesetz soll - nach Abschluss des parlamentarischen Prozesses - im April beschlossen werden, es soll aber teils rückwirkend gelten.

Die Eckpunkte waren schon im Jänner von der Regierung bekannt gemacht worden und bleiben unverändert: Homeoffice muss ...