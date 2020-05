Sidlo verklagt Casinos Austria - Verhandlung vertagt

Die Klage des vorzeitig abberufenen Casinos-Austria-Finanzvorstands Peter Sidlo gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber wird doch nicht wie geplant am Freitag, 8. Mai, erstmals am Wiener Handelsgericht verhandelt. Der Termin wurde wegen der Coronakrise abberaumt, sagte am Mittwoch HG-Sprecher und -Richter Jürgen Exner auf Anfrage der APA.

SN/APA (CASINOS AUSTRIA)/CHRISTOF W Ex-Casinos-Vorstand Peter Sidlo klagt