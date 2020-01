Reisen und der Klimawandel. Wie sieht da der ökologische Fußabdruck aus? Beim Skiurlaub in Österreich durchaus gut. Das belegt eine Studie.

Dieses Land ist wirklich reich. Vor allem an außergewöhnlichen Landschaften. Aber auch an touristischem Know-how und erstklassigen Hotels. Nicht zuletzt an einer Infrastruktur, die ihresgleichen sucht. Etwa, wenn's um Lifte und Seilbahnen geht. Oder um die Möglichkeit, 4700 Hektar Skipisten, ...