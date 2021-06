Siegfried Wolf übernimmt MAN-Lkw-Werk in Steyr

Der frühere Magna-Chef will bis 2023 neue Produktionslinien in Steyr errichten. Vorher müssen noch die Kartellbehörden zustimmen.

Im zweiten Anlauf hat es der Auto-Unternehmer Siegfried Wolf geschafft. Seine WSA Beteiligungs GmbH übernimmt das Lkw-Werk von MAN im oberösterreichischen Steyr, für das die Mutter in München ansonsten die Schließung vorgesehen hatte. Das hat der MAN-Aufsichtsrat am Donnerstag entschieden. Die neue Vereinbarung sieht die Übernahme von insgesamt 1400 der MAN-Mitarbeiter in Steyr vor, fast drei Viertel der Belegschaft von 1900 Personen.

Damit sei das Nutzfahrzeugwerk in Steyr gerettet, ließ der frühere Magna-Manager Wolf am Donnerstag wissen. Damit ...