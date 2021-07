Siemens-Chef Hesoun: "Salzburg ist das Festival schlechthin"

Siemens-Österreich-Chef Wolfgang Hesoun hält Engagement neben der reinen Geschäftstätigkeit für wichtig und hält sich zu Jobgerüchten zurück.

Siemens hat soeben seinen Sponsoringvertrag mit den Festspielen verlängert. Das habe gute Gründe, sagt Generaldirektor Wolfgang Hesoun. Probleme hat er mit den Klimazielen und Zügen aus China.

Wie oft waren Sie schon bei den Salzburger Festspielen? Wolfgang Hesoun: Ich würde sagen, die vergangenen 15 bis 20 Jahre allein elf Mal in der Siemens-Zeit. Es ist immer wieder schön und hat schon etwas.

Was sehen Sie am liebsten? Ich gehe gern in Konzerte. Wir gehen auch in ...