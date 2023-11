Ende November will Sanierer Geiwitz die Gesellschafter darüber informieren, wie es der Signa geht und wie viel Geld sie noch braucht.

Das Kaufhaus Lamarr in Wien ist das größte laufende Projekt der Signa in Österreich.

Nachdem René Benko seine Funktionen an der Spitze des Beirats und im Gesellschafterkomitee der Signa Holding am Mittwoch an den Sanierer Arndt Geiwitz übergeben hat, soll es rasch Klarheit geben, wie es um die Gruppe tatsächlich steht. Geiwitz will laut ...