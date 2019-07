Signa will Leiner-Zentrale in Wien um 400 Mio. Euro umbauen

Der Immobilienentwickler Signa von Rene Benko will um 300 bis 400 Millionen Euro die Leiner-Zentrale in Wien zu einem Luxuskaufhaus umbauen. Das aktuelle Möbelhaus soll bis Mitte 2021 ausziehen, das Gebäude abgerissen werden. Ende 2023 soll am zentralen Standort an der Wiener Mariahilferstraße ein Luxuskaufhaus nach dem Vorbild des Berliner KaDeWe in Betrieb gehen, schreibt der "Standard" online.

SN/APA (OTS/Leiner)/Rudolf Leiner G Leiner in der Mariahilfer Straße wurde erst 2016 neu eröffnet