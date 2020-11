Single's Day, Black Friday und Co.: Wo findet das Christkind Schnäppchen?

Singles' Day aus China, Black Friday aus den USA: Den importierten Rabattschlachten im Onlinehandel kommt im Coronajahr besondere Bedeutung zu. Wer macht mit? Und lohnt sich das?

583.000 Bestellungen pro Sekunde in Spitzenzeiten, verkaufte Waren im Wert von 48 Mrd. Euro als Zwischenstand allein beim Onlineriesen Alibaba: Beim Singles' Day in China, der weltgrößten Online-Rabattschlacht, wurden am Mittwoch Rekorde geknackt. Das Einkaufsfestival ist Chinas Antwort auf die amerikanischen Kaufrauschtage Black Friday und Cyber Monday. Aus dem ursprünglichen Antivalentinstag am 11. 11. - die Zahl Eins gilt als Symbol für Alleinstehende - formte vor allem Alibaba eine Rabattschlacht. Die ist nicht nur in China ausgebrochen. Auch hierzulande wurden ...