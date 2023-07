Sinkende Gaspreise drückten Importwerte im April

Niedrigere Preise für Gas und höhere Exportmengen haben im April positiv auf den Außenhandel Österreichs gewirkt. So sind die Importwerte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,5 Prozent auf 16,61 Mrd. Euro zurückgegangen, die Exporte stiegen dagegen laut vorläufigen Zahlen um 5,4 Prozent auf 16,28 Mrd. Euro an, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Unterm Strich blieb ein Handelsbilanzdefizit von 0,33 Mrd. Euro übrig.

BILD: SN/APA/DPA/STEFAN SAUER Der Einfuhrwert bei Gas ist im April um 58,5 Prozent gesunken

"Die Importrückgänge beruhten vor allem auf Preissenkungen bei Gas, hier sank der Einfuhrwert um 58,5 Prozent und die Menge um 3,7 Prozent", sagte der Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas laut Aussendung. Bei Erdöl und Erdölerzeugnissen gab es im April ebenfalls eine wertmäßige Abnahme von 14,2 Prozent, die Importmenge legte jedoch um 20,3 Prozent zu. Österreich bezieht nach wie vor den Großteil seines importierten Erdgases aus Russland. Der Handel mit dem Land weist im Vergleich zum Vorkriegsjahr 2021 nach wie vor importseitig ein deutliches Plus (seit Jahresanfang 2023 plus 89,9 Prozent auf 1,86 Mrd. Euro) auf. Die Exporte nach Russland gingen dagegen um 26,9 Prozent auf 0,49 Mrd. Euro zurück. In die Ukraine stiegen die Exporte seit Jahresstart um 7,6 Prozent auf 0,22 Mrd. Euro im Vergleich zur Periode Jänner bis April 2021. In das vom Krieg belastete Land wurden vor allem medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse ausgeführt. Die Importe aus der Ukraine gingen im gleichen Zeitraum dagegen um 7,5 Prozent zurück. Wichtigste Importprodukte sind Erze und Metallabfall. Zum heimischen Exportplus trugen im April indessen vor allem organische chemische Erzeugnisse mit einem Wertzuwachs von 434,2 Prozent bei. Die exportierte Menge gegenüber April 2022 stieg um 3,5 Prozent. Chemische Erzeugnisse zählten neben Maschinen und Fahrzeuge, bearbeitete Waren und sonstige Fertigwaren zu den vier wichtigsten Produktgruppen im österreichischen Außenhandel. Alle vier Produktgruppen gesamt verzeichneten im April einen exportseitigen Zuwachs von 8,7 Prozent auf 13,74 Mrd. Euro, auf der Importseite verzeichneten sie einen Anstieg um 3,1 Prozent auf 12,95 Mrd. Euro. Außerhalb der vier bedeutendsten Produktgruppen gab es bei Brennstoffen und Energie mit minus 30,3 Prozent die stärksten absoluten Rückgänge im Import. Im Außenhandel mit Drittstaaten ergab sich im April ein Handelsbilanzdefizit von 0,88 Mrd. Euro. Mit der EU stand dagegen ein Handelsbilanzüberschuss von 0,56 Mrd. Euro. Die Importe nach Österreich aus der EU beliefen sich auf 10,61 Mrd. Euro, im Vergleich zum April 2022 gingen die Importe um 6,3 Prozent zurück. In die EU exportiert wurden dagegen Waren im Wert von 11,17 Mrd. Euro, das war ein Plus um 3,7 Prozent. Seit Jahresbeginn sind die Einfuhren nach Österreich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,7 Prozent gestiegen, die Ausfuhren legten um 7,8 Prozent zu. Der Warenwert belief sich für die Importe auf 71,08 Mrd. Euro und für die Exporte auf 67,48 Mrd. Euro. Das Handelsbilanzdefizit sank von 6,61 Mrd. Euro auf 3,59 Mrd. Euro. Ein wesentlicher Handelspartner Österreichs ist China. Die Importe stiegen seit Jahresbeginn 2023 um 1,5 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode 2022. Die Exporte fielen um 12,6 Prozent, ausschlaggebend waren hierbei vor allem Straßenfahrzeuge.