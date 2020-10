Sirius brennt seit 100 Jahren

Wenn eine Marke 100 Jahre überlebt, dann steckt etwas Besonderes in ihr. Selbst, wenn es nur ein Streichholz ist.

Rupert Waranitsch hat eine kindliche Freude in seiner Stimme, wenn er von seiner Firma Sirius Match Austria mit Sitz in Klagenfurt erzählt. Er sagt aber auch ganz nüchtern: "Von den Zündern allein kannst du nicht leben, nicht einmal eine halbe Person." Rund sieben Millionen Zündholzschachteln und damit 300 Millionen einzelne Stück werden nach wie vor jedes Jahr in Österreich verkauft - zuletzt im Corona-Lockdown mit vorübergehend erhöhter Nachfrage. "Zündhölzer gelten halt als Notprodukt", sagt der Sirius-Chef. Doch die so großartig ...