Skandal um Masken: Lenzing fliegt aus Ethikfonds

Der Skandal um die Masken der Hygiene Austria hat erste negative Folgen für Miteigentümer Lenzing - erste Fondsmanager ziehen die Notbremse. Und der Handel wartet auf Antworten.

Als Musterbeispiel eines nachhaltigen Unternehmens wird der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing gern gesehen. Man erzeugt Kunstfasern aus Holz, hat Textil-Recyclingmodelle entwickelt und erst im November erfolgreich ein Schuldscheindarlehen platziert, das an die eigenen Nachhaltigkeitsleistungen gekoppelt ist. Und die sind ehrgeizig: Bis 2030 will Lenzing die Treibhausgasemissionen um 50 Prozent senken, bis 2050 klimaneutral sein. Auch in der aktuellen Werbekampagne verweist man auf die "große Verantwortung", die man für die Zukunft habe.

Mehrere Nachhaltigkeitsfonds haben in Lenzing investiert. Immer mehr ...