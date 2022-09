Teuerung: Ski und Sportbekleidung in der Krise lieber leihen

Der Skiverleih war bisher ein touristisches Hauptgeschäft. Angesichts hoher Liftkartenpreise rechnet man bei Intersport damit, dass heuer auch Einheimische verstärkt zu Leihware greifen.

Mit voller Skiausrüstung wird schon lange nicht mehr in den Urlaub gefahren. Der Verleih von Wintersportartikeln ist im Sportfachhandel zum boomenden Geschäft geworden, mit einem "hohen zweistelligen Anteil am Gesamtumsatz", wie Intersport-Austria-Geschäftsführer Thorsten Schmitz am Donnerstag in Maria Alm erklärte.

Nur acht Prozent der Kundinnen und Kunden kamen im Skiverleih bisher aus Österreich. Schmitz geht davon aus, dass dieser Wert heuer stark steigen wird. Angesichts von Energiekrise, hoher Inflation und Preisen für die Tagesskikarte um bis knapp 70 ...