Skidata muss weiter sparen

Geschlossene Stadien, leere Parkhäuser: 2020 war kein gutes Jahr für den Grödiger Zutrittsspezialisten. Der Jobabbau ist aber vorerst vorbei.

Ob in Skigebieten, Stadien, Flughäfen oder Freizeitparks: Skidata regelt mit seinen Systemen den Zutritt. Die Pandemie hat das in vielen Bereichen verhindert. Der Einbruch sei aber geringer als erwartet, sagt der amerikanische Vorstandschef David Luken. Er leitet seit 2019 das Grödiger Unternehmen - weitgehend aus der Ferne. Er wohnt in Phoenix, Arizona, wo die Skidata-Mutter Kudelski einen Hauptsitz hat. Das Interview findet nachmittags - mitteleuropäischer Zeit - statt. Für Luken ist es Vormittag.

Aus der Ferne führen: Wie ...