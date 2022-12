Skifahren mit "März-Feeling" zum Jahresausklang

In den Salzburger Skigebieten übt man sich zum Jahresausklang im Frühlingsskilauf. Die Lifte innergebirg laufen dank solider Grundbeschneiung auf Hochtouren. Von Schnee nur träumen kann man am kleinen Schlepplift in Stadtnähe.

Noch vor zehn Jahren wäre der Katzenjammer in den Skigebieten groß gewesen. Zuerst Regen im Dezember, dann Plusgrade? Wie geht sich da Skifahren noch aus? Mittlerweile offenbar ohne große Probleme. "Wir haben alle Lifte bis ins Tal geöffnet", erklärt Wolfgang Hettegger vom Snow Space Salzburg im St. Johanner Alpendorf. Mit schlagkräftiger Schneeanlage habe man die kalten Tage im Dezember für eine ordentliche Grundbeschneiung genutzt, betont er. "Oben am Berg ist tiefster Winter." Im Tal freilich sei ...