Skifahren trotz Energiekrise? Erste Lifte sperren auf

Viel wird derzeit darüber diskutiert, ob es angemessen ist, in der Klima- und Energiekrise in die Skisaison zu starten. Jetzt sperren die ersten Lifte auf.

In Obertauern ist die Welt noch in Ordnung. Am Dienstag fallen dicke weiße Flocken vom Himmel. "Derzeit schneit es stark, bis zu 30 Zentimeter Neuschnee sollen kommen", erklärt Tourismuschef Mario Siedler. Der Plan, am kommenden Freitag die ersten Lifte in Betrieb zu nehmen, wird mehr als erfüllt. "Unser Ziel ist es, die kleine Tauernrunde zu eröffnen", erklärt Siedler. Damit können die ersten Skigäste der Saison bereits rund um den Ort fahren.

Seit Samstag laufen dafür in den Nachtstunden ...