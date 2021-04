Skigebiete in der Krise - der Schweizer Weg als Flucht nach vorn

Der Coronawinter hat Österreichs Skigebieten zugesetzt, auch das mondäne Kitzbühel zeigt Wirkungstreffer. Der Umsatz der Bergbahnen brach dramatisch ein. An eine Neuauflage des Horrorwinters will nicht nur unter dem Hahnenkamm niemand denken. Das Schweizer Modell könnte - im Fall der Fälle - Auswege bieten.

Sein erster Winter im neuen Job hatte es gleich in sich: Der aus Neukirchen im Oberpinzgau stammende langjährige Tourismusmanager Christian Wörister trat am 1. Oktober 2020 seinen Posten als Vorstand der KitzSki (Kitzbüheler Bergbahnen) an. Statt zu neuerlichen Höhenflügen anzusetzen, musste Wörister das Unternehmen durch einen Krisenwinter steuern. Vorgänger Josef Burger durfte zuletzt noch Rekordbilanzen präsentieren (mehr als 50 Millionen Euro Umsatz).

Doch schon im Spätherbst 2020 trübte die Pandemie den alpenländischen Tourismusbetrieben die optimistisch angesetzte winterliche Saisonvorschau. ...