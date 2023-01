Skiurlaub: Der größte Fußabdruck ist die Anreise

Jeder Urlaubsort will heute nachhaltig erreichbar sein. Trotz guter Kombiangebote sind die Hürden für den Umstieg vom Auto auf die Bahn hoch, besonders im Skiurlaub. Auf Flugreisende will aber keiner verzichten.

SN/tvb st. anton am arlberg_patrick bätz

Es war ein Ferienwochenende so wie immer: Auf der Tauernautobahn stauten sich vergangenen Samstag die Autos der Winterurlauber kilometerlang bis zur deutschen Grenze. Ganz so als gäbe es keine Klimakrise in einem bisher schneearmen Winter, über den gerade alle reden.

Es ist nicht die Schneekanone oder das Wellnesshotel, das im Urlaub den größten CO2-Fußabdruck hinterlässt, es ist die Anreise. Und ganz vorn rangiert der Pkw - beliebt nicht nur bei deutschen Gästen, die jährlich rund 300 Millionen Wintersporttage ...