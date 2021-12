Skiurlaub wird zum risikoreichen Hürdenlauf

Die kurzfristig eingeführten Verschärfungen bei der Einreise nach Österreich bringen Familien, Urlaubsgäste und Hoteliers unter Stress. Doppelt Geimpfte müssen zum PCR-Test, es hagelt Stornierungen.

Wie gewonnen, so zerronnen. Die Vorfreude in der Tourismusbranche, nach 21 Monaten Pause wieder eine Wintersaison zu haben, hat sich in Luft aufgelöst. Die neuen Einreiseregeln - am Freitagabend präsentiert und seit Montag bereits in Kraft - machen einen Skiurlaub in Österreich nun auch für Geimpfte zum Hürdenlauf. Wer genesen oder zwei Mal geimpft ist, braucht zur Einreise einen PCR-Test. Dem entkommt nur, wer schon einen dritten Stich hat. In Deutschland etwa haben den erst 31 Prozent der Geimpften.

...