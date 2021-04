SN-Onlineumfrage: Drei Viertel wollen flexiblere Arbeitszeiten

Nach mehr als einem Jahr Coronakrise auch in der Arbeitswelt haben Leserinnen und Leser der "Salzburger Nachrichten" in einer Umfrage eindeutige Wünsche geäußert.

Auf unserer Internetseite sn.at sowie auf unseren Socialmedia-Kanälen haben wir dieser Tage unsere Leserinnen und Leser gefragt: "Zweites Jahr mit Corona: Wie hat sich Ihre Arbeitswelt verändert?"

Zu sechs Fragen boten wir jeweils mehrere Antworten an. Eine erste Auswertung erfolgte am frühen Donnerstagnachmittag.

Am eindeutigsten fiel das Ergebnis zu "Wollen Sie flexiblere Arbeitszeiten?" aus. 72 Prozent, also fast drei Viertel, klickten auf "Ja, ich möchte mir meine Arbeitszeit selbst einteilen können." Und auch die Frage, ob es einen "gesellschaftlichen Umdenkprozess" gebe, resultierte in einem klarem Votum: 63 Prozent stimmten der Antwort "Ja, jedenfalls bei manchen. Die Krise hat vielen Menschen die Augen für andere Dinge geöffnet." Dem Homeoffice (55 Prozent insgesamt) gewann eine Mehrheit positive Aspekte ab.

Hoher Stellenwert der Gesundheit

Eine weitere Frage betraf das Thema der Einstellung zur Arbeit. 42 Prozent stimmten der Antwort "Arbeit ist wichtig, aber der Stellenwert der Gesundheit von Familie, Freunden und natürlich der eigenen ist wichtiger geworden". Mehr als ein Viertel der an der Umfrage teilnehmenden Leserinnen und Leser wollen ihre Arbeitszeit nach Möglichkeit verringern - die einen, weil sie die Erfahrung machten, dass die Lebensqualität dadurch steigt. Die anderen "weil sie das Glück haben, sich das leisten zu können."

Ohne Bildung läuft gar nichts mehr

Ganz sicher sind sich die Umfrageteilnehmer in einer Frage - jener, ob berufsbegleitendes Lernen an Bedeutung gewinnen werde: "Ja, denn nicht nur in Krisenzeiten ist Flexibilität wichtig: Aus- und Weiterbildung tragen dazu bei" (51 Prozent) und "Ja, und die Krise zeigt uns, dass der Ausbau von Weiterbildungsmöglichkeiten dringend erforderlich ist" (32 Prozent). Die Zustimmungsquoten zu diesen Antworten lassen sich auch als Auftrag an politische Verantwortungsträger interpretieren.

Nutzer auf Instagram sprechen sich für bessere Work-Life-Balance aus

Auch den Nutzern der Social-Media-Plattform Instagram ist Bildung neben der Arbeit wichtig. 70 Prozent gaben dort an, dass berufsbegleitende Weiterbildung für sie im letzten Jahr einen höheren Stellenwert eingenommen hat. Ebenfalls wichtiger geworden ist den Usern die Work-Life-Balance. Viele berichteten, sich in der Pandemie überarbeitet zu fühlen. Einige Teilnehmer der Umfrage auf Instagram wünschen sich eine Vier-Tage-Woche und mehr Flexibilität. Erholung und mehr Freizeit steigere die Produktivität, erklärten die User. 66 Prozent stimmten dafür ab, die Arbeitszeit künftig verringern zu wollen.