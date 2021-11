So soll das Fliegen nachhaltig werden

Um nicht abhängig zu sein, will Österreich selbst klimaschonenden Flugtreibstoff herstellen. Erste Anlagen werden geplant und gebaut. Biotreibstoffe dürften "der Boom der nächsten Jahre" sein, erwartet eine weltweit tätige Spezialfirma aus Wien.

Während am Boden die Energiewende weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren nachhaltigen Quellen bereits voll im Gang ist - zumindest verbal in aller Munde -, wird es in der Luftfahrt noch länger dauern. Das aktuelle EU-Maßnahmenpaket "Fit for 55" sieht vor, dass ab 2025 damit begonnen wird, alternative Treibstoffe in Flugzeugtanks beizumischen. Zunächst nur in geringem Ausmaß, 2025 sollen zwei Prozent des Flugzeugtreibstoffs Kerosin aus alternativen Quellen kommen. Österreich soll an vorderster Stelle dabei sein.

Dafür gibt ...