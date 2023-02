Software statt Orangen aus Israel

Früher Agrarland in der Wüste, heute blühende Start-up-Nation: Österreichs Wirtschaft knüpft Technologiebande mit Israel.

Die Jaffa-Orange - groß, saftig, exotisch. Noch nicht lang her, war sie die bekannteste Exportware Israels. Heute heißen die Orangen SanLucar und kommen aus Spanien. Und Israel exportiert viel Wertvolleres als Südfrüchte. Statt Obst und Gemüse stehen digitale Dienstleistungen und Hightechprodukte an vorderster Stelle. Mehr als die Hälfte der israelischen Gesamtausfuhren - 2022 Waren und Dienstleistungen im Wert von über 160 Mrd. US-Dollar - kommen heute aus dem Hightechsektor. In keinem anderen Land gibt es so viele Start-ups pro Kopf ...