Kongresse sind abgesagt, internationale Touristen bleiben aus: Leere Stadthotels buhlen nun um einheimische Gäste und locken mit Schnäppchen, Heimatrabatt oder dem Modell "Zahl, so viel du willst".

Wer sich an einem Wochenende im Juli im Bassena-Hotel am Wiener Prater einquartiert, kann den Preis selbst wählen. "Pay as you wish" heißt das Modell, mit dem das Hotel, das Ende März eröffnete - und wenige Tage später aufgrund des ...