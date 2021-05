Sommerurlaub - Kreuzfahrten und Inseln sind der Renner

In Urlaubszielen wie Griechenland startet dieser Tage die Sommersaison. Die Nachfrage ist hoch, manche Flüge sind schon ausgebucht.

Von null auf hundert - so lässt sich die Dynamik in den Sommerreisezielen kurz zusammenfassen. Während sich viele Menschen heuer mit dem Planen und Buchen mehr Zeit gelassen haben als sonst, läuft das Geschäft jetzt gut an. Die ersten Flüge nach Kreta waren schnell ausgebucht, erzählt Kathrin Limpel, Sprecherin von Tui Österreich. So habe man für Ende Mai kurzfristig ein weiteres Flugzeug eingeplant. "Man sieht, dass es jetzt sehr schnell geht", sagt Limpel.

In der Folge könnte es ...