Sorglos reden und surfen in Europa?

Im Europa-Urlaub zu Inlandspreisen telefonieren und surfen: Diese Regelung gilt nur bis 2022. Eine Verlängerung ist nun aber in Sicht. Wer nach England fliegt, sollte aufpassen: Der Brexit wird bei Mobilfunkanbietern nun verspätet vollzogen.

Hastige Telefonate in wenigen Sekunden und penibles Achten darauf, dass am Mobiltelefon nicht unbemerkt Daten im Hintergrund geladen werden, um horrende Rechnungen nach dem Urlaub zu vermeiden: Das ist seit mittlerweile vier Jahren für EU-Bürger Vergangenheit. Mitte Juni 2017 fielen die Roaminggebühren in der EU sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen. Konsumenten können seither in diesen Ländern zum selben Tarif telefonieren, surfen und SMS schicken wie daheim.

Allerdings: Die bestehende Regelung läuft Ende Juni 2022 aus. Die Zeichen, ...