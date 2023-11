"Sorry, this is Austria": Jahrzehntealte Werbetafel aus Salzburg sorgt für weltweiten medialen Wirbel

Ein Post auf X (ehemals Twitter), dass es am Salzburger Flughafen einen eigenen Schalter für Touristen gebe, die fälschlicherweise in Österreich statt in Australien gelandet sind, wird weltweit mittlerweile millionenfach geteilt. Wahr ist es natürlich nicht, Medien aus aller Welt fragen aber nach.

BILD: SN/COMMEND Das Plakat hing jahrelang am Salzburger Flughafen, sorgte für Schmunzeln, aber keinerlei Aufregung. BILD: SN/X Dieser Post auf X sorgte weltweit für Aufsehen.