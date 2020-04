Durch die Frostnächte der vergangenen Tage ist den Obstbauern ein schwerer Schaden entstanden, warnt die Hagelversicherung. Sie spricht von einem Gesamtschaden von bis zu 15 Mio. Euro. Betroffen sei vor allem Steinobst (Marillen, Kirschen, Pfirsiche, etc.), eine genaue Schadensfeststellung sei erst in den nächsten Wochen möglich, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

