Spalt folgt Treichl 2020 als Erste Group Chef nach

In der börsennotierten Erste Group sind heute schon die Weichen für den Vorstandsvorsitz nach Langzeitchef Andreas Treichl gestellt worden. Der 66-jährige Treichl scheidet Ende 2019 als Konzernchef aus. Als sein Nachfolger kommt Bernhard Spalt an die Bankspitze. Das hat der Aufsichtsrat der Erste Group am Donnerstag beschlossen.

