Spar-Chef Drexel: "Wir geben vor, was drinnen ist"

Erstmals hat Spar mehr als 40 Prozent des Umsatzes mit Eigenmarken erzielt. Das gebe im Kampf gegen Umweltgift, Palmöl, zu viel Zucker, aber auch gegen die mächtige Markenartikelindustrie Unabhängigkeit, sagt Spar-Chef Gerhard Drexel.

Die Konsumlaune der Österreicher ist gut wie seit zehn Jahren nicht. Kommen jetzt goldene Zeiten für den Handel Drexel: Diese Aussage ist sicher zu plakativ. Das Schöne am Lebensmittelhandel ist, dass wir von konjunkturellen Entwicklungen nicht so abhängig sind wie etwa der Bau oder die Industrie. Wenn die Konjunktur anzieht, profitieren wir davon auch, aber nicht in dem Ausmaß. Dafür haben wir, wenn es wirtschaftlich schlechter läuft, nicht so massive Ausschläge nach unten. Wir als Spar haben in den letzten Jahrzehnten jedes Jahr schöne Zuwächse erzielen können.