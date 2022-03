Spar sucht 300 Lehrlinge und 1000 Mitarbeiter: "Vielen fehlt die Lust auf Arbeit"

Spar-Chef Fritz Poppmeier im Interview über steigende Lebensmittelpreise und den Mitarbeitermangel.

Die Lebensmittelpreise steigen weltweit rasant. Was kommt auf die Österreicher zu? Fritz Poppmeier: In der Beschaffung ist für Spar ein Miteinander mit den Produzenten wichtig, der große Teil unserer Produkte kommt ja von regionalen Produzenten. Neben dem Preis ist da die Versorgungssicherheit wichtig. Das wichtigste Credo von Spar ist aber, dass gute Lebensmittel für alle leistbar sein müssen. Schaut man die letzten Jahre an, auch die ersten Monate dieses Jahres, dämpfen die Lebensmittelpreise eher die Inflationsrate, die großen Treiber sind die ...