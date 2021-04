Spargelbetriebe wünschen sich mehr Erntehelfer

Corona macht den oberösterreichischen Gemüsebauern heuer vergleichsweise wenig Sorgen, was ihre Saisonarbeitskräfte betrifft. Allerdings hofft man, dass das Kontingent für Drittstaatsangehörige noch aufgestockt wird, denn derzeit habe man für die Saison 2021 rund 400 Leute zu wenig, wie Stefan Hamedinger, Gemüsebaureferent der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, am Mittwoch sagte.

Die Spargelernte läuft in Oberösterreich heuer zwar witterungsbedingt etwas verzögert erst in der zweiten bis dritten Aprilwoche an, allerdings entspannter als im Vorjahr, als man wegen Arbeitskräftemangels österreichweit ein Minus von 24,5 Prozent hinnehmen musste. Das Problem, dass Saisonarbeiter ausblieben oder mit großem Aufwand eingeflogen werden mussten, zog sich weit über die Spargelsaison hinaus. Heuer funktioniere das besser, so Hamedinger. Die Helfer bringen bereits bei der Einreise einen negativen Corona-Test mit und werden dann in Oberösterreich am ersten und am sechsten Tag erneut getestet. Zudem haben die Betriebe Hygienekonzepte entwickelt.

Sorgen macht den Bauern allerdings - wie auch schon vor Corona - das nach Ansicht Hamedingers deutlich zu kleine Drittstaatskontingent des Bundes. Das betrifft die gesamte Saison, nicht nur die Spargelernte. 1.164 Nicht-EU-Bürger dürfen demnach kommen, rechnete er vor, man würde aber 400 mehr brauchen. Er hoffe, dass es zu einer Aufstockung komme und man zumindest 200 zusätzlich erhalte. Dabei handelt es sich großteils um Ukrainer und Kosovaren, die oft bereits gut eingeschult sind, weil sie seit Jahren diese Arbeit machen.

Allein für die arbeitsintensive Spargelernte und -aufbereitung (schälen, verpacken etc.) sind in Oberösterreich 600 bis 650 Personen erforderlich. Diese kommen je zur Hälfte aus EU-Ländern und aus Drittstaaten. Derzeit produzieren in Oberösterreich 17 Gemüsebaubetriebe Spargel, drei weitere haben heuer eine Junganlage - das Gemüse kann erst ab dem dritten Jahr geerntet werden. Insgesamt wird im Bundesland auf rund 131 Hektar Spargel angebaut, 16 Prozent davon bio. Die Ernteerwartung liegt bei ca. 230 Tonnen weißem und 340 Tonnen grünem Spargel.