Sparpaket kostet jede zehnte Stelle: AUA streicht bis zu 800 Jobs

Die Austrian Airlines steht vor einem drastischen Stellenabbau. Nicht nur heuer, auch 2020 drohen Verluste. Den Kampf gegen die Billigflieger will man aber aufnehmen.

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) streicht bis Ende 2021 bis zu 800 Stellen. Das teilte die Geschäftsführung am Donnerstag am Flughafen Wien mit. Als Grund nannte sie den harten Preiskampf mit mehreren Billigfliegern am Standort Wien. AUA-Finanzchef Wolfgang Jani sagte, die Kürzungen sollten vor allem durch natürliche Fluktuation gelingen. Jährlich würden das Unternehmen so 200 bis 250 Mitarbeiter verlassen. Die Fluggesellschaft hat derzeit etwas mehr als 7000 Mitarbeiter. Insgesamt sollen mit einem umfangreichen Sparpaket künftig 90 Millionen Euro jährlich eingespart werden.

Die Lufthansa-Tochter veröffentlichte am Donnerstag zudem eine Gewinnwarnung, da Verluste im Gesamtjahr nicht mehr auszuschließen seien. Neben der großen Konkurrenz durch die Billigflieger hätten auch gestiegene Kerosinkosten auf die Bilanz gedrückt. Das operative Konzernergebnis (Ebit) liegt nach den ersten drei Quartalen bei lediglich 14 Millionen Euro - ein Einbruch um 88 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei konnte die AUA die Zahl der Passagiere sogar um sechs Prozent auf 11,2 Millionen steigern.

"Wir müssen uns neu aufstellen, um im brutalen Wettbewerb gegen die Billigflieger zu bestehen. Die Maßnahmen sind zum Teil schmerzhaft, weil sie uns Substanz nehmen, die wir in den vergangenen Jahren mühsam aufgebaut haben", erklärte AUA-Chef Alexis von Hoensbroech Donnerstagmittag. Die AUA war 2013 nach der Sanierung durch die Lufthansa in die Gewinnzone zurückgekehrt. 2018 betrug der bereinigte operative Gewinn 83 Mio. Euro.

AUA-Chef: "Herr O'Leary irrt sich"

Vor allem die Schwemme an Billigfliegern in Wien macht der AUA zu schaffen. Alexis von Hoensbroech fand am Donnerstag klare Worte: "Die Frage ist: Wollen wir zuschauen, abwarten und möglicherweise untergehen oder wollen wir beherzt anpacken? Wir werden alles tun, um das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, auch wenn das schmerzhafte Einschnitte für die Mitarbeiter bedeutet."

Man werde um die AUA kämpfen. "Herr O'Leary irrt sich, wenn er glaubt, dass er in fünf Jahren die Austrian Airlines überholen kann", sagte der AUA-Chef. Michael O'Leary, Chef des irischen Billigfliegers Ryanair, hatte im September vollmundig angekündigt, die 100-Prozent-Tochter Lauda werde bereits in fünf Jahren größte Airline Österreichs sein.

SN/apa Die Austrian Airlines verabschiedet sich von ihrem Ziel, heuer einen Gewinn zu schreiben.

Heuer droht Verlust

Die Austrian Airlines hat sich von ihrem Ziel, heuer einen Gewinn zu schreiben, verabschiedet. Man könne rote Zahlen im Gesamtjahr 2019 nicht mehr ausschließen, erklärte AUA-Finanzchef Wolfgang Jani. Nach neun Monaten war der bereinigte operative Gewinn (Ebit) der AUA um 85 Prozent, von 110 auf 17 Mio. Euro, eingebrochen. In den Sommermonaten, dem dritten Quartal, lag das Ergebnis bei 70 Mio. Euro, um 33 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Während die Erlöse in den ersten drei Quartal um zwei Prozent auf 1,696 Mrd. Euro sanken, stiegen die Kosten um vier Prozent auf 1,679 Mrd. Euro. Die Kerosinrechnung alleine ist den Angaben zufolge heuer bisher um 47 Mio. Euro höher ausgefallen, das ist ein Anstieg um 14 Prozent. "Trotz Billig-Konkurrenz gelingt es uns, zusätzliche Kunden zu gewinnen. Doch die Billigflieger-Schwemme und die gestiegenen Kerosinkosten drücken auf die Ticketpreise und somit auf unser Ergebnis", sagte Jani.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER AUA im Preiskampf mit Billigfluglinien

Sparprogramm auch für andere Lufthansa-Töchter

Die Lufthansa legt wegen des anhaltenden Gewinnschwunds auch bei der Tochter Brussels Airlines sowie im Frachtgeschäft ein Sparprogramm auf. Da das Marktumfeld immer schwieriger werde, müssten die Gesellschaften mit geringem Gewinn oder Verlust ihre Leistung verbessern, erklärte der Finanzchef des deutschen AUA-Mutterkonzerns, Ulrik Svensson, am Donnerstag.

Konzernweit sank das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) trotz eines leichten Umsatzanstiegs von Juli bis September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro. Höhere Kosten für Treibstoff und der Preiskampf in Europa hätten belastet, erklärte die Lufthansa.

Für das Gesamtjahr erwartet der DAX-Konzern eine Ebit-Marge von 5,5 bis 6,5 Prozent, was einem bereinigten Ergebnis zwischen 2,0 und 2,4 Milliarden Euro entspricht - gegenüber dem Vorjahr wäre das ein Rückgang um 14 bis 28,5 Prozent. Die Gewinnerwartung für die Frachttochter Lufthansa Cargo schraubte die Lufthansa zurück auf eine Rendite von null bis zwei Prozent von vier bis sechs Prozent.

Insgesamt will die Lufthansa trotz des Flugbegleiter-Streiks und des Preiskampfes im Europaverkehr aber keine weiteren Abstriche bei ihrem Gewinnziel machen, nachdem Vorstandschef Carsten Spohr sein Gewinnziel bereits Ende Juni gekappt hatte.

Streik der Flugbegleiter: 1300 Lufthansa-Flüge fallen aus

Ein Streik der Flugbegleiter bei der AUA-Mutter Lufthansa führt am Donnerstag und Freitag zudem zu zahlreichen Flugausfällen. Der 48-stündige Ausstand begann um Mitternacht, wie ein Sprecher der Gewerkschaft UFO bestätigte. Rund 1.300 Flüge wurden abgesagt. Davon sind auch 13 Flüge von und nach Wien Schwechat betroffen. Der zweitägige Streik der Lufthansa-Flugbegleiter bringt nun Bewegung in den verhärteten Konflikt des Unternehmens mit der Gewerkschaft UFO. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärte sich am Donnerstag zu einer tags zuvor von UFO angeregten Schlichtung bereit.

Er deutete zudem an, dass die Lufthansa das rechtliche Vorgehen gegen die Tariffähigkeit der Gewerkschaft aufgeben könnte. "Wir sind zuversichtlich, auf dem Weg zu einer Schlichtung auch einen Weg zu finden, die bestehenden rechtlichen Fragen zu überwinden", sagte Spohr. Wie unterdessen der anhaltende Rückgang des Betriebsgewinns im dritten Quartal zeigt, käme für die mit einem harten Preiskampf in Europa beschäftigte Airline ein langer teurer Streik zur Unzeit.

