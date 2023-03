Sparpakete, Lohnplus, Managerboni - AUA-Personal streikt gegen "Pflanz"

Wie aus einer Betriebsversammlung ein Warnstreik wurde. Die Belegschaft fühlt sich schlecht informiert und schäumt über Boni.

1200 Flugbegleiter und Pilotinnen der AUA nahmen am Dienstag an einer Betriebsversammlung teil, die als Warnstreik endete.

Vom früheren Werbespruch "friendly airline" war an diesem Dienstag wenig zu spüren in der Firmenzentrale der Austrian Airlines am Flughafen Wien-Schwechat. 1200 fliegende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zeigten sich eher "angry", also zornig, gestimmt als freundlich, als es um die ins Stocken geratenen Lohnverhandlungen mit der Firmenleitung ging.

Das zeigt sich auch daran, dass die bis 12.00 Uhr angesetzte Betriebsversammlung kurz nach Mittag in einen Warnstreik überging. Ein entsprechender Antrag sei von den Teilnehmern der Versammlung einstimmig ...