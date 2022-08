Spaß haben im Atomkraftwerk

Einst wurde jahrelang gegen sie protestiert, heute sind sie Orte der Begegnung und des Vergnügens: Die nie in Betrieb gegangenen Atomkraftwerke in Kalkar und Zwentendorf sind lebendiger denn je.

33 Meter schraubt sich der Riesen-Kettenprater in die Höhe, und als wäre das noch nicht genug Nervenkitzel, tut er das mitten im Kühlturm und dreht sich, ganz oben angekommen, noch über dessen Rand hinaus. Lastkähne gleiten auf dem nahen Rhein vorbei, nicht selten beladen mit Kohle. Am Horizont blitzen Dutzende Windmühlen auf. Und sonst? Weites, flaches, grünes Land. Und irgendwo ganz klein da unten der Bauernhof, an dessen Stallmauer die letzten Protestmalereien der einstigen Antiatombewegung verblassen. Die Botschaft, die neben ...