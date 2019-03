SPÖ fordert von Regierung Konjunkturmaßnahmen

Die SPÖ macht sich Sorgen um eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und fordert von der Regierung Gegenmaßnahmen ein. Sie solle "so bald wie möglich ein Konjunkturpaket auf den Weg bringen, um dem abflauenden Wirtschaftswachstum rechtzeitig entgegenzutreten", heißt es in einem "Paket zur Stärkung von Wirtschaft und Beschäftigung" der SPÖ, das am Sonntag vorgestellt wurde.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner